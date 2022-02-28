Россия использует запретные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий.
Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, враг, во время проведения наступательной операции, осуществляет:
- захват объектов социальной инфраструктуры,
- одеваются в форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС.
- диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи.
- террористы также занимают помещения детских лагерей и школ,
- артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.
В Генштабе сообщили, что в Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков.
— В Геническом районе Херсонской области российские кафиры развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин, – говорится в сообщении.
При этом морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.
— Возле Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог, говорится в сообщении.
В Генштабе также сообщили, что Россия продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь, несмотря на заверения украинского президента со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко.
Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.
Источник: Генштаб ВСУ