Россия использует запретные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, враг, во время проведения наступательной операции, осуществляет:

захват объектов социальной инфраструктуры,

одеваются в форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС.

диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи.

террористы также занимают помещения детских лагерей и школ,

артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

В Генштабе сообщили, что в Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков.

— В Геническом районе Херсонской области российские кафиры развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин, – говорится в сообщении.

При этом морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.

— Возле Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог, говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что Россия продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь, несмотря на заверения украинского президента со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

Источник: Генштаб ВСУ