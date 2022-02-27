Пожежа нафтобази: жителі Василькова мають від’їхати щонайменше на 5 км

Внаслідок влучення ворожої ракети у місті Васильків Київської області горить нафтобаза. Місцевих жителів та людей, які перебувають біля нафтобази, терміново закликають від’їхати від неї щонайменше на 5 км, а за можливості – якомога подалі.

Масштабна пожежа на нафтобазі у Василькові під Києвом може спровокувати отруєння повітря формальдегідами. Під ризик потрапляють жителі населених пунктів, розташованих поруч.

Важливо! Закривайте вікна – дим та небезпечні речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок.

На карті можна побачити напрямок вітру станом на 2.00.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко наголосив, що це екологічна катастрофа. Величезний викид різних формальдегідів сприяють раковим захворюванням.

Еколог радить жителям поруч розташованих населених пунктів виїжджати подалі або закривати вікна та не дихати отруєним повітрям.