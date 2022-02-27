Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за три дня войны в Украине потери РФ достигли 4,3 тыс. военных.

Она также предоставила ориентировочные данные по разбитой технике оккупантов.

Это суммарные потери врага за 24-26 февраля:

самолеты – 27;

вертолеты – 26;

танки – 146;

боевые бронированные машины – 706;

пушек – 49;

ЗРК БУК – один;

Град – четыре;

автомобильная техника – 30;

цистерны – 60;

беспилотники ОТР – два;

корабли/катера – два;

Также ВСУ уничтожили средства ПВО врага.

По ее словам, эти данные будут обновляться, поскольку получить полную информацию можно только после завершения боя, а они бывают очень продолжительными.