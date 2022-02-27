Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за три дня войны в Украине потери РФ достигли 4,3 тыс. военных.
Она также предоставила ориентировочные данные по разбитой технике оккупантов.
Это суммарные потери врага за 24-26 февраля:
- самолеты – 27;
- вертолеты – 26;
- танки – 146;
- боевые бронированные машины – 706;
- пушек – 49;
- ЗРК БУК – один;
- Град – четыре;
- автомобильная техника – 30;
- цистерны – 60;
- беспилотники ОТР – два;
- корабли/катера – два;
Также ВСУ уничтожили средства ПВО врага.
По ее словам, эти данные будут обновляться, поскольку получить полную информацию можно только после завершения боя, а они бывают очень продолжительными.