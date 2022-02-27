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Факты / Украина

Россия потеряла 4,3 тыс. военных за три дня войны в Украине

Валентина Летяк редактор ленты
Розбита російська техніка

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за три дня войны в Украине потери РФ достигли 4,3 тыс. военных.

Она также предоставила ориентировочные данные по разбитой технике оккупантов.

Это суммарные потери врага за 24-26 февраля:

  • самолеты – 27;
  • вертолеты – 26;
  • танки – 146;
  • боевые бронированные машины – 706;
  • пушек – 49;
  • ЗРК БУК – один;
  • Град – четыре;
  • автомобильная техника – 30;
  • цистерны – 60;
  • беспилотники ОТР – два;
  • корабли/катера – два;

Также ВСУ уничтожили средства ПВО врага.

По ее словам, эти данные будут обновляться, поскольку получить полную информацию можно только после завершения боя, а они бывают очень продолжительными.

Фото: Минобороны

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