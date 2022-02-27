Потому что куча 200-х, а техника – разбита: СБУ обнародовала разговор российских оккупантов

Пока Россия лжет, когда ее войска будто бы спокойно и без потерь заходят в украинские города, солдаты русской армии убегают лесами.

— Потому что куча 200-х, а техника разбита, — пишет СБУ.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российских оккупантов.

– Кстати, раньше мы думали, что они только слово паляница не могут произнести. А оказывается, что и с Гастамелем есть проблемы. Слава Украине!

Показательный перехват разговора оккупантов (Публикуем на языке оригинала):

— Стас, Стас, смотри. Записывай. На мосту из ГостомЕля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас, НК, и ОМОН отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже рос*****, но они в самом ГостомЕле.

Отходить не могут — у них 200-е, 300-е. Передайте в округ, необходима поддержка, помощь. То есть, нас нада вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть.