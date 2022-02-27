Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.

Вона також надала орієнтовні дані щодо розбитої техніки окупантів.

Це сумарні втрати ворога за 24-26 лютого:

літаки – 27;

гелікоптери – 26;

танки – 146;

бойові броньовані машини – 706;

гармати – 49;

ЗРК БУК – один;

Гради – чотири;

автомобільна техніка – 30;

цистерни – 60;

безпілотники ОТР – 2;

кораблі/катери – 2;

Також ЗСУ знищили засоби ППО ворога.

За її словами, ці дані оновлюватимуться, оскільки отримати повну інформацію можна лише після завершення бою, а вони бувають дуже тривалими.