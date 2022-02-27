Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.
Вона також надала орієнтовні дані щодо розбитої техніки окупантів.
Це сумарні втрати ворога за 24-26 лютого:
- літаки – 27;
- гелікоптери – 26;
- танки – 146;
- бойові броньовані машини – 706;
- гармати – 49;
- ЗРК БУК – один;
- Гради – чотири;
- автомобільна техніка – 30;
- цистерни – 60;
- безпілотники ОТР – 2;
- кораблі/катери – 2;
Також ЗСУ знищили засоби ППО ворога.
За її словами, ці дані оновлюватимуться, оскільки отримати повну інформацію можна лише після завершення бою, а вони бувають дуже тривалими.