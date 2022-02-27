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Факти / Україна

Росія втратила 4,3 тис. військових за три дні війни в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Розбита російська техніка

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.

Вона також надала орієнтовні дані щодо розбитої техніки окупантів.

Це сумарні втрати ворога за 24-26 лютого:

  • літаки – 27;
  • гелікоптери – 26;
  • танки – 146;
  • бойові броньовані машини – 706;
  • гармати – 49;
  • ЗРК БУК – один;
  • Гради – чотири;
  • автомобільна техніка – 30;
  • цистерни – 60;
  • безпілотники ОТР – 2;
  • кораблі/катери – 2;

Також ЗСУ знищили засоби ППО ворога.

За її словами, ці дані оновлюватимуться, оскільки отримати повну інформацію можна лише після завершення бою, а вони бувають дуже тривалими.

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Фото: Міноборони

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