По состоянию на 27 января ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Однако в течение ночи в столице было несколько столкновений с диверсионными группами, отметил первый заместитель КГГА.

О том, что ситуация в Киеве ночью 27 февраля была спокойной, подтвердил и глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета ВР по вопросам разведки Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов.

Причина кроется, говорит он, прежде всего в том, что враг истощился.

– Мои коллеги по комитету, которые координируют деятельность блокпостов, охраняющих правительственный квартал, докладывают, что никаких угроз нет, – уточнил Федор Вениславский.

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Источник: Украина 24