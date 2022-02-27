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Факты / Украина

Ситуация в Киеве спокойная – КГГА

Татьяна Забожко редактор ленты
Київ

По состоянию на 27 января ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Однако в течение ночи в столице было несколько столкновений с диверсионными группами, отметил первый заместитель КГГА.

О том, что ситуация в Киеве ночью 27 февраля была спокойной, подтвердил и глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета ВР по вопросам разведки Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов.

Причина кроется, говорит он, прежде всего в том, что враг истощился.

– Мои коллеги по комитету, которые координируют деятельность блокпостов, охраняющих правительственный квартал, докладывают, что никаких угроз нет, – уточнил Федор Вениславский.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Украина 24

Фото: Depositphotos

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