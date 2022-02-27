Ситуація в Києві спокійна – КМДА

Станом на 27 січня ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Однак протягом ночі в столиці було кілька сутичок із диверсійними групами, наголосив перший заступник КМДА.

Про те, що ситуація в Києві вночі 27 лютого була спокійною, підтвердив і голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР із питань розвідки Федір Веніславський в ефірі одного з телеканалів.

Причина криється, каже він, насамперед у тому, що ворог виснажився.

– Мої колеги по комітету, які координують діяльність блокпостів, що охороняють урядовий квартал, доповідають, що жодних загроз нині немає, – уточнив Федір Веніславський.

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Джерело: Україна 24