Командир СОБРа и еще 42 спецназовца погибли во время вторжения РФ в Украину – росСМИ

Командир Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Кемеровской области полковник Константин Огий и еще 42 российских спецназовца погибли во время вторжения России в Украину.

Об этом сообщает российское издание Тайга.инфо со ссылкой на два источника, близкие к силовым ведомствам РФ.

По их данным, российские бойцы СОБРа заходили с территории Беларуси и попали в засаду.

– Колонну *** (расстреляли). Пацаны – Красноярск и Новокузнецк. Наших погибли 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших ОМОНовцев, – сказал один из них.

На Кузбассе 28 февраля ожидают самолет с телами уничтоженных оккупантов.

В то же время в Минобороны РФ, Росгвардии, ОМОНе и СОБРе скрывают потери от войны в Украине и не дают никаких комментариев.

По предварительным данным Минобороны, Россия за четыре дня войны в Украине ориентировочно потеряла более пяти тысяч военных.

ВСУ также уничтожили много российский военной техники, самолеты и вертолеты, а также корабли, Грады, пушки, системы ПВО и десятки цистерн с горючим.

Фото: Росгвардия