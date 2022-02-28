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Факты / Украина

Россия за четыре дня войны в Украине уже потеряла более 5,3 тыс. военных

Марта Бондаренко редактор ленты
Россия за четыре дня войны в Украине уже потеряла более 5,3 тыс. военных

Российский враг за четыре дня войны в Украине ориентировочно потерял более пяти тысяч военных.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Анна Маляр.

Так, по состоянию на шесть утра 28 февраля российские оккупанты понесли следующие потери:

  • Самолеты – 29
  • Вертолеты — 29
  • Танки – 191
  • Боевые бронированные машины — 816
  • Пушек — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • Град – 21
  • Автомобильная техника — 291
  • Цистерны – 60
  • БпЛА ОТР – 3
  • Корабли/катера — 2
  • Средства ПВО – 5

Личный состав ориентировочно 5300 человек. Однако данные относительно погибших военных уточняются.

— Поскольку их крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя, — отметила Анна Маляр.

По ее словам, информацию можно получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны. Данные могут поступать на следующий день, а иногда и через сутки.

Фото: Depositphotos

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