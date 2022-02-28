Российский враг за четыре дня войны в Украине ориентировочно потерял более пяти тысяч военных.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Анна Маляр.
Так, по состоянию на шесть утра 28 февраля российские оккупанты понесли следующие потери:
- Самолеты – 29
- Вертолеты — 29
- Танки – 191
- Боевые бронированные машины — 816
- Пушек — 74
- ЗРК БУК — 1
- Град – 21
- Автомобильная техника — 291
- Цистерны – 60
- БпЛА ОТР – 3
- Корабли/катера — 2
- Средства ПВО – 5
Личный состав ориентировочно 5300 человек. Однако данные относительно погибших военных уточняются.
— Поскольку их крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя, — отметила Анна Маляр.
По ее словам, информацию можно получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны. Данные могут поступать на следующий день, а иногда и через сутки.