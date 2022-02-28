Российский враг за четыре дня войны в Украине ориентировочно потерял более пяти тысяч военных.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Анна Маляр.

Так, по состоянию на шесть утра 28 февраля российские оккупанты понесли следующие потери:

Самолеты – 29

Вертолеты — 29

Танки – 191

Боевые бронированные машины — 816

Пушек — 74

ЗРК БУК — 1

Град – 21

Автомобильная техника — 291

Цистерны – 60

БпЛА ОТР – 3

Корабли/катера — 2

Средства ПВО – 5

Личный состав ориентировочно 5300 человек. Однако данные относительно погибших военных уточняются.

— Поскольку их крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя, — отметила Анна Маляр.

По ее словам, информацию можно получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны. Данные могут поступать на следующий день, а иногда и через сутки.