ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Командир СОБРу та ще 42 спецназівці загинули під час вторгнення РФ в Україну – росЗМІ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Костянтин Огій СОБР

Командир Спеціального загону швидкого реагування Росгвардії Кемеровської області полковник Костянтин Огій та ще 42 російських спецназівці загинули під час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє російське видання Тайга.инфо з посиланням на два джерела, близькі до силових відомств РФ.

За їхніми даними, російські бійці СОБРу заходили з території Білорусі і потрапили у засідку.

– Колону *** (розстріляли). Пацани – Красноярськ і Новокузнецьк. Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки наших ОМОНівців, – сказав один із них.

На Кузбасі 28 лютого очікують літак з тілами знищених окупантів.

Водночас у Міноборони РФ, Росгвардії, ОМОНі та СОБРі приховують втрати від війни в України та не дають жодних коментарів.

За попередніми даними Міноборони, Росія за чотири дні війни в Україні орієнтовно втратила понад п’ять тисяч військових.

ЗСУ також знищили багато російської військової техніки, літаків та гелікоптерів, а також кораблі, Гради, гармати, системи ППО та десятки цистерн з пальним.

Фото: Росгвардия

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка