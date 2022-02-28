Командир СОБРу та ще 42 спецназівці загинули під час вторгнення РФ в Україну – росЗМІ

Командир Спеціального загону швидкого реагування Росгвардії Кемеровської області полковник Костянтин Огій та ще 42 російських спецназівці загинули під час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє російське видання Тайга.инфо з посиланням на два джерела, близькі до силових відомств РФ.

За їхніми даними, російські бійці СОБРу заходили з території Білорусі і потрапили у засідку.

– Колону *** (розстріляли). Пацани – Красноярськ і Новокузнецьк. Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки наших ОМОНівців, – сказав один із них.

На Кузбасі 28 лютого очікують літак з тілами знищених окупантів.

Водночас у Міноборони РФ, Росгвардії, ОМОНі та СОБРі приховують втрати від війни в України та не дають жодних коментарів.

За попередніми даними Міноборони, Росія за чотири дні війни в Україні орієнтовно втратила понад п’ять тисяч військових.

ЗСУ також знищили багато російської військової техніки, літаків та гелікоптерів, а також кораблі, Гради, гармати, системи ППО та десятки цистерн з пальним.

Фото: Росгвардия