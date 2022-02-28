Компания Meta начала блокировать российскую пропаганду в Facebook, Instagram и WhatsApp. Изменения ввели после обращения главы Минцифры Михаила Федорова.

Так, компания Марка Цукерберга предприняла следующие шаги:

Создала центр специальных операций, где эксперты круглосуточно следят и реагируют на проблемы в режиме реального времени.

Также украинским пользователям Facebook предоставили возможность закрыть свою страницу в целях безопасности.

Российские СМИ получили метки на своих страницах в Facebook, и в скором времени им запретят запускать рекламы и монетизировать контент.

Компания выделила дополнительное финансирование фактчекерам, которые проверяют правдивость информации на нашем и русском языке.

Приостановили возможность поиска друзей в Украине для защиты пользователей.

Пользователи WhatsApp получили доступ к функции просмотра фото один раз — это касается фото и видео. Такие медиа будут исчезать после просмотра.

В чатах появилась функция Режима исчезновения, которая удаляет все новые чаты спустя сутки.

Система будет автоматически предупреждать о распространении фото и видео с военной тематикой, которым больше года.