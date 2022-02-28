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Факты / Украина

Meta блокирует российских пропагандистов и СМИ в Facebook, Instagram и WhatsApp

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple смартфон

Компания Meta начала блокировать российскую пропаганду в Facebook, Instagram и WhatsApp. Изменения ввели после обращения главы Минцифры Михаила Федорова.

Так, компания Марка Цукерберга предприняла следующие шаги:

  • Создала центр специальных операций, где эксперты круглосуточно следят и реагируют на проблемы в режиме реального времени. 
  • Также украинским пользователям Facebook предоставили возможность закрыть свою страницу в целях безопасности.
  • Российские СМИ получили метки на своих страницах в Facebook, и в скором времени им запретят запускать рекламы и монетизировать контент.
  • Компания выделила дополнительное финансирование фактчекерам, которые проверяют правдивость информации на нашем и русском языке.
  • Приостановили возможность поиска друзей в Украине для защиты пользователей.
  • Пользователи WhatsApp получили доступ к функции просмотра фото один раз — это касается фото и видео. Такие медиа будут исчезать после просмотра.
  • В чатах появилась функция Режима исчезновения, которая удаляет все новые чаты спустя сутки.
  • Система будет автоматически предупреждать о распространении фото и видео с военной тематикой, которым больше года.
  • Сервисы также будут оповещать, если пользователь подписывается на страницы Facebook и Instagram, которые распространяют фейки.

Напомним, что Федоров обратился к Facebook, Netflix, а также к Apple с целью блокировки российских СМИ, а также сервисов и услуг на территории страны-агрессора еще 26 февраля. Цель обращения — не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

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