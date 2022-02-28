Компанія Meta почала блокувати російську пропаганду у Facebook, Instagram та WhatsApp. Зміни запровадили після звернення голови Мінцифри Михайла Федорова.
Так, компанія Марка Цукерберга зробила такі кроки:
- Створила центр спеціальних операцій, де експерти цілодобово стежать та реагують на проблеми у режимі реального часу.
- Також українським користувачам Facebook надали можливість закрити свою сторінку з метою безпеки.
- Російські ЗМІ отримали мітки на своїх сторінках у Facebook, і незабаром їм заборонять запускати рекламу та монетизувати контент.
- Компанія виділила додаткове фінансування фактчекерам, які перевіряють правдивість інформації нашою та російською мовами.
- Зупинили можливість пошуку друзів в Україні для захисту користувачів.
- Користувачі WhatsApp отримали доступ до функції перегляду фото один раз – це стосується фото та відео. Такі медіа зникатимуть після перегляду.
- У чатах з’явилася функція Режиму зникнення, яка видаляє всі нові чати через добу.
- Система буде автоматично попереджати про розповсюдження фото та відео з військовою тематикою, яким понад рік.
- Сервіси також сповіщатимуть, якщо користувач підписується на сторінки Facebook та Instagram, які поширюють фейки.
Нагадаємо, що Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора ще 26 лютого. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного і мислячого населення.