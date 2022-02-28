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Факти / Україна

Meta блокує російських пропагандистів та ЗМІ у Facebook, Instagram та WhatsApp

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple смартфон

Компанія Meta почала блокувати російську пропаганду у Facebook, Instagram та WhatsApp. Зміни запровадили після звернення голови Мінцифри Михайла Федорова.

Так, компанія Марка Цукерберга зробила такі кроки:

  • Створила центр спеціальних операцій, де експерти цілодобово стежать та реагують на проблеми у режимі реального часу.
  • Також українським користувачам Facebook надали можливість закрити свою сторінку з метою безпеки.
  • Російські ЗМІ отримали мітки на своїх сторінках у Facebook, і незабаром їм заборонять запускати рекламу та монетизувати контент.
  • Компанія виділила додаткове фінансування фактчекерам, які перевіряють правдивість інформації нашою та російською мовами.
  • Зупинили можливість пошуку друзів в Україні для захисту користувачів.
  • Користувачі WhatsApp отримали доступ до функції перегляду фото один раз – це стосується фото та відео. Такі медіа зникатимуть після перегляду.
  • У чатах з’явилася функція Режиму зникнення, яка видаляє всі нові чати через добу.
  • Система буде автоматично попереджати про розповсюдження фото та відео з військовою тематикою, яким понад рік.
  • Сервіси також сповіщатимуть, якщо користувач підписується на сторінки Facebook та Instagram, які поширюють фейки.

Нагадаємо, що Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора ще 26 лютого. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного і мислячого населення.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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