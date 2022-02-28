Компанія Meta почала блокувати російську пропаганду у Facebook, Instagram та WhatsApp. Зміни запровадили після звернення голови Мінцифри Михайла Федорова.

Так, компанія Марка Цукерберга зробила такі кроки:

Створила центр спеціальних операцій, де експерти цілодобово стежать та реагують на проблеми у режимі реального часу.

Також українським користувачам Facebook надали можливість закрити свою сторінку з метою безпеки.

Російські ЗМІ отримали мітки на своїх сторінках у Facebook, і незабаром їм заборонять запускати рекламу та монетизувати контент.

Компанія виділила додаткове фінансування фактчекерам, які перевіряють правдивість інформації нашою та російською мовами.

Зупинили можливість пошуку друзів в Україні для захисту користувачів.

Користувачі WhatsApp отримали доступ до функції перегляду фото один раз – це стосується фото та відео. Такі медіа зникатимуть після перегляду.

У чатах з’явилася функція Режиму зникнення, яка видаляє всі нові чати через добу.

Система буде автоматично попереджати про розповсюдження фото та відео з військовою тематикою, яким понад рік.

Сервіси також сповіщатимуть, якщо користувач підписується на сторінки Facebook та Instagram, які поширюють фейки.

Нагадаємо, що Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора ще 26 лютого. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного і мислячого населення.