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Факты / Украина

Обстреливают под белым флагом: Генштаб Украины перечислил военные преступления РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Бойові розрахунки ЗРК С-400 РФ

Российский агрессор продолжает совершать военные преступления в Украине и нарушать международные конвенции друг за другом.

Об этом поздно вечером 28 февраля официально заявили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.

Четко отмечается, что кроме России, площадкой для начала агрессии против Украины также выступает соседняя Беларусь.

– Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. По всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

Военные преступления РФ в Украине

  1. Использование оружия против гражданского населения (признаки геноцида).
  2. Бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов (разрушение гражданской инфраструктуры).
  3. Использование государственной символики и формы украинских защитников. Зафиксированные факты – населенные пункты Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
  4. Белый флаг для дальнейшего продолжения агрессии. После приближения к украинским позициям кафиры с белым флагом, символизирующим мир и сложение оружия, начинают открывать огонь на поражение.
  5. Попытки уничтожения украинских вышек мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории нашего государства.

– Все это свидетельствует о том, что российские агрессоры панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение от мирного населения и достойный отпор украинского войска, — подчеркнули в Генштабе.

Отметим, что на следующий день после начала полномасштабной войны РФ против Украины официальная Гаага заявила о планах “изучить военные преступления РФ”.

В заявлении говорилось, что офис Гааги может реализовать свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

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