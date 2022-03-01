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Факти / Україна

Обстрілюють під білим прапором: Генштаб України перерахував воєнні злочини РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Бойові розрахунки ЗРК С-400 РФ

Російський агресор продовжує вчиняти воєнні злочини в Україні та порушувати міжнародні конвенції одну за одною.

Про це пізно ввечері 28 лютого офіційно заявили у пресслужбі Генштабу ЗС України.

Чітко зазначається, що, окрім Росії, майданчиком для початку агресії проти України також виступає сусідня Білорусь.

– Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом із ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права, – йдеться у повідомленні.

Воєнні злочини РФ в Україні

  1. Використання зброї проти цивільного населення (ознаки геноциду).
  2. Бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів (руйнування цивільної інфраструктури).
  3. Використання державної символіки України і форми українських захисників. Зафіксовані факти – населені пункти Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
  4. Білий прапор для подальшого продовження агресії. Після наближення до українських позицій окупанти з білим стягом, що символізує мир і складання зброї, починають відкривати вогонь на ураження.
  5. “Наказ” про знищення українських вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території нашої держави.

– Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська, – підкреслили у Генштабі.

Зазначимо, що на наступний день після початку повномасштабної війни РФ проти України офіційна Гаага заявила про плани “вивчити воєнні злочини РФ”.

У заяві йшлося, що офіс Гааги може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та військових злочинів, вчинених в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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