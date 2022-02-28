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Факти / Україна

Росія за чотири дні війни в Україні вже втратила понад 5,3 тис. військових

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія за чотири дні війни в Україні вже втратила понад 5,3 тис. військових

Російський ворог за чотири дні війни в Україні орієнтовно втратив понад п’ять тисяч військових.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Ганна Маляр.

Так, станом на шосту ранку 28 лютого російські окупанти понесли наступні втрати:

  • Літаки – 29
  • Гелікоптери – 29
  • Танки – 191
  • Бойові броньовані машини – 816
  • Гармати – 74
  • ЗРК БУК – 1
  • Град – 21
  • Автомобільна техніка – 291
  • Цистерни – 60
  • БпЛА ОТР – 3
  • Кораблі/катери – 2
  • Засоби ППО – 5

Особовий склад – орієнтовно 5 300 осіб. Проте дані щодо загиблих військових уточнюються.

– Оскільки їх вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою, – зазначила Ганна Маляр.

За її словами, інформацію можна отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Дані можуть надходити наступного дня, а іноді і через добу.

Минулої доби повідомлялося, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.

Фото: Depositphotos

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