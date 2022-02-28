Російський ворог за чотири дні війни в Україні орієнтовно втратив понад п’ять тисяч військових.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Ганна Маляр.
Так, станом на шосту ранку 28 лютого російські окупанти понесли наступні втрати:
- Літаки – 29
- Гелікоптери – 29
- Танки – 191
- Бойові броньовані машини – 816
- Гармати – 74
- ЗРК БУК – 1
- Град – 21
- Автомобільна техніка – 291
- Цистерни – 60
- БпЛА ОТР – 3
- Кораблі/катери – 2
- Засоби ППО – 5
Особовий склад – орієнтовно 5 300 осіб. Проте дані щодо загиблих військових уточнюються.
– Оскільки їх вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою, – зазначила Ганна Маляр.
За її словами, інформацію можна отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Дані можуть надходити наступного дня, а іноді і через добу.
Минулої доби повідомлялося, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.