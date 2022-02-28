Російський ворог за чотири дні війни в Україні орієнтовно втратив понад п’ять тисяч військових.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Ганна Маляр.

Так, станом на шосту ранку 28 лютого російські окупанти понесли наступні втрати:

Літаки – 29

Гелікоптери – 29

Танки – 191

Бойові броньовані машини – 816

Гармати – 74

ЗРК БУК – 1

Град – 21

Автомобільна техніка – 291

Цистерни – 60

БпЛА ОТР – 3

Кораблі/катери – 2

Засоби ППО – 5

Особовий склад – орієнтовно 5 300 осіб. Проте дані щодо загиблих військових уточнюються.

– Оскільки їх вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою, – зазначила Ганна Маляр.

За її словами, інформацію можна отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Дані можуть надходити наступного дня, а іноді і через добу.

Минулої доби повідомлялося, що за три дні війни в Україні втрати РФ сягнули 4,3 тис. військових.