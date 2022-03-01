США высылают 12 российских дипломатов при ООН

Соединенные Штаты попросили 12 российских дипломатов при Организации Объединенных Наций покинуть страну из-за их предполагаемой причастности к “деятельности, которая не соответствовала их обязанностям и обязательствам как дипломатов”.

Об этом со ссылкой на заявление американского посла, зампредставителя США в ООН Ричарда Миллса сообщает CNN.

Посол России в ООН Василий Небензя, комментируя эту информацию, заявил, что считает объяснение Миллса по поводу высылки “неудовлетворительным”.

Миссия США при ООН также подчеркнула в своем заявлении, что 12 российских дипломатов были “оперативниками разведки… которые злоупотребили своими привилегиями проживания в США, участвуя в шпионской деятельности, наносящей ущерб нашей национальной безопасности”.

– Мы предпринимаем эти действия в соответствии с соглашением о штаб-квартире. Сегодняшняя акция разрабатывалась в течение нескольких месяцев, – заявила официальный представитель миссии США Оливия Далтон.

Имена 12 дипломатов, которые должны будут покинуть США, не называются. Однако Небензя утверждает, что в письме, доставленном в российское представительство при ООН, указано, что персоны нон-грата должны будут покинуть страну к 7 марта.