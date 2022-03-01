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Факти / Світ

США висилають 12 російських дипломатів при ООН

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ООН

Сполучені Штати попросили 12 російських дипломатів при Організації Об’єднаних Націй покинути країну через їхню ймовірну причетність до “діяльності, яка не відповідала їхнім обов’язкам і зобов’язанням як дипломатів”.

Про це з посиланням на заяву американського посла, заступника представника США в ООН Річарда Міллса повідомляє CNN.

Посол Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи цю інформацію, заявив, що вважає пояснення Міллса щодо висилки “незадовільним”.

Місія США при ООН також наголосила у своїй заяві, що 12 російських дипломатів були “оперативниками розвідки… які зловживали своїми привілеями проживання в США, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці”.

– Ми робимо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом кількох місяців, – заявила офіційна представниця місії США Олівія Далтон.

Імена 12 дипломатів, які мають залишити США, не називаються. Проте Небензя стверджує, що у листі, доставленому до російського представництва при ООН, зазначено, що персони нон-грата мають залишити країну до 7 березня.

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