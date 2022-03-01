США висилають 12 російських дипломатів при ООН

Сполучені Штати попросили 12 російських дипломатів при Організації Об’єднаних Націй покинути країну через їхню ймовірну причетність до “діяльності, яка не відповідала їхнім обов’язкам і зобов’язанням як дипломатів”.

Про це з посиланням на заяву американського посла, заступника представника США в ООН Річарда Міллса повідомляє CNN.

Посол Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи цю інформацію, заявив, що вважає пояснення Міллса щодо висилки “незадовільним”.

Місія США при ООН також наголосила у своїй заяві, що 12 російських дипломатів були “оперативниками розвідки… які зловживали своїми привілеями проживання в США, беручи участь у шпигунській діяльності, яка завдає шкоди нашій національній безпеці”.

– Ми робимо ці дії відповідно до угоди про штаб-квартиру. Сьогоднішня акція розроблялася протягом кількох місяців, – заявила офіційна представниця місії США Олівія Далтон.

Імена 12 дипломатів, які мають залишити США, не називаються. Проте Небензя стверджує, що у листі, доставленому до російського представництва при ООН, зазначено, що персони нон-грата мають залишити країну до 7 березня.