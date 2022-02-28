ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

В Киеве запретили продажу алкоголя

Анастасия Гевко редактор ленты
В Киеве запретили продажу алкоголя

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с завтрашнего дня в столице запрещена продажа алкоголя.

– Строго запрещена продажа алкоголя. Совсем, – сказал мэр.

Кроме того, по его словам, повышение цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости будут считаться мародерством.

Время комендантского часа в столице изменили, теперь он с 20.00 до 7.00. Жителям и гостям Киева запретили передвигаться по городу пешком, а на авто можно ездить только по новым спецпропускам.

– Передвигаться по Киеву пешком в комендантский час строго запрещено! Выйти можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия, – подчеркнул мэр.

В то же время общественный транспорт не будет работать с 19.00 до 8.00, а магазины и аптеки работают с 8.00 до 19.00.

Читайте
В Киеве на Левом берегу раздался мощный взрыв

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка