В Киеве запретили продажу алкоголя

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с завтрашнего дня в столице запрещена продажа алкоголя.

– Строго запрещена продажа алкоголя. Совсем, – сказал мэр.

Кроме того, по его словам, повышение цен на лекарства, продукты и товары первой необходимости будут считаться мародерством.

Время комендантского часа в столице изменили, теперь он с 20.00 до 7.00. Жителям и гостям Киева запретили передвигаться по городу пешком, а на авто можно ездить только по новым спецпропускам.

– Передвигаться по Киеву пешком в комендантский час строго запрещено! Выйти можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия, – подчеркнул мэр.

В то же время общественный транспорт не будет работать с 19.00 до 8.00, а магазины и аптеки работают с 8.00 до 19.00.