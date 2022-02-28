У Києві заборонили продаж алкоголю

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із завтрашнього дня у столиці заборонено продаж алкоголю.

– Суворо заборонено продаж алкоголю. Зовсім, – сказав мер.

Крім того, за його словами, підвищення цін на ліки, продукти та товари першої необхідності вважатимуться мародерством.

Терміни комендантської години у столиці змінили, тепер вона триватиме з 20.00 до 7.00. Жителям та гостям Києва заборонили пересуватися містом пішки, а на авто можна їздити лише за новими спецперепустками.

– Пересуватися Києвом пішки в комендантську годину суворо заборонено! Вийти можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття, – наголосив мер.

Водночас громадський транспорт не працюватиме з 19.00 до 8.00, а магазини та аптеки працюють з 8.00 до 19.00.