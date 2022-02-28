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Факты / Мир

Украина получит боевые самолеты от Евросоюза – Боррель

Анастасия Гевко редактор ленты
Жозеп Боррель

Страны Евросоюза достигли соглашения по предоставлению боевых самолетов Украине для защиты от российских захватчиков. Об этом 27 февраля после неформальной встречи глав МИД ЕС сказал глава дипломатии Жозеп Боррель.

– Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Украина просила у ЕС истребители, и они есть у некоторых стран-членов.

– Министр Кулеба просил нас об истребителях, которые могла бы использовать украинская армия, некоторые страны имеют такие самолеты, – сказал Боррель.

Обсуждая пути доставки оружия, он напомнил, что у Украины есть общие границы с некоторыми странами-членами ЕС, и западные границы остаются открытыми.

До этого Боррель сообщал, что в ЕС согласились на предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Отметим, что в последние дни большинство членов Евросоюза предложили ту или иную помощь Украине для сопротивления российской агрессии. В частности, Германия – кардинально изменила свою позицию. Ранее она выступала против вооружения Украины и блокировала поставки оружия своего производства другими странами-членами, однако теперь это изменилось.

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Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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