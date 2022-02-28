Украина получит боевые самолеты от Евросоюза – Боррель

Страны Евросоюза достигли соглашения по предоставлению боевых самолетов Украине для защиты от российских захватчиков. Об этом 27 февраля после неформальной встречи глав МИД ЕС сказал глава дипломатии Жозеп Боррель.

– Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Украина просила у ЕС истребители, и они есть у некоторых стран-членов.

– Министр Кулеба просил нас об истребителях, которые могла бы использовать украинская армия, некоторые страны имеют такие самолеты, – сказал Боррель.

Обсуждая пути доставки оружия, он напомнил, что у Украины есть общие границы с некоторыми странами-членами ЕС, и западные границы остаются открытыми.

До этого Боррель сообщал, что в ЕС согласились на предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Отметим, что в последние дни большинство членов Евросоюза предложили ту или иную помощь Украине для сопротивления российской агрессии. В частности, Германия – кардинально изменила свою позицию. Ранее она выступала против вооружения Украины и блокировала поставки оружия своего производства другими странами-членами, однако теперь это изменилось.