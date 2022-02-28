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Факти / Світ

Україна отримає бойові літаки від Євросоюзу – Боррель

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Жозеп Боррель

Країни Євросоюзу досягли угоди щодо надання бойових літаків Україні для захисту від російських загарбників. Про це 27 лютого після неформальної зустрічі глав МЗС ЄС сказав голова дипломатії Жозеп Боррель.

– Ми збираємось поставити зброю, бойову, ми збираємось надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не лише про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни, – наголосив Боррель.

Він додав, що Україна просила в ЄС винищувачі, і їх мають деякі країни-члени.

– Міністр Кулеба просив у нас винищувачі, які б могла використати українська армія, деякі країни мають такі літаки, – сказав Боррель.

Обговорюючи шляхи доставки зброї, він нагадав, що Україна має спільні кордони з деякими країнами-членами ЄС, і західні кордони залишаються відкритими.

До цього Борель повідомляв, що у ЄС погодилися на надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Зазначимо, що останніми днями більшість членів Євросоюзу запропонували ту чи іншу допомогу Україні для спротиву російській агресії. Зокрема Німеччина – кардинально змінила свою позицію. Раніше вона виступала проти озброєння України та блокувала постачання зброї свого виробництва іншими країнами-членами, проте тепер це змінилося.

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Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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