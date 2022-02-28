Україна отримає бойові літаки від Євросоюзу – Боррель

Країни Євросоюзу досягли угоди щодо надання бойових літаків Україні для захисту від російських загарбників. Про це 27 лютого після неформальної зустрічі глав МЗС ЄС сказав голова дипломатії Жозеп Боррель.

– Ми збираємось поставити зброю, бойову, ми збираємось надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не лише про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни, – наголосив Боррель.

Він додав, що Україна просила в ЄС винищувачі, і їх мають деякі країни-члени.

– Міністр Кулеба просив у нас винищувачі, які б могла використати українська армія, деякі країни мають такі літаки, – сказав Боррель.

Обговорюючи шляхи доставки зброї, він нагадав, що Україна має спільні кордони з деякими країнами-членами ЄС, і західні кордони залишаються відкритими.

До цього Борель повідомляв, що у ЄС погодилися на надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Зазначимо, що останніми днями більшість членів Євросоюзу запропонували ту чи іншу допомогу Україні для спротиву російській агресії. Зокрема Німеччина – кардинально змінила свою позицію. Раніше вона виступала проти озброєння України та блокувала постачання зброї свого виробництва іншими країнами-членами, проте тепер це змінилося.