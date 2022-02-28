Украина заслужила быть членом Евросоюза: обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский на пятый день войны с РФ обратился к Евросоюзу с просьбой о безотлагательном присоединении Украины по новой специальной процедуре.

– Мы обращаемся к Европейскому Союзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами, и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно, – отметил глава государства.

По его словам, Украина благодарна Европе за поставки оборонного вооружения, за то, что закрыла небо для всех российских самолетов, а глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями.

– Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты – каким будет падение рубля. Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла и по их территории. Зачем все это вам? Российским матерям, учителям, бизнесменам и всем остальным. Зачем? – обратился Зеленский и к россиянам.

Он напомнил об уже нескольких тысячах убитых российских солдат и призвал не верить своим командирам, бросать технику и возвращаться к себе в РФ.

Зеленский сообщил о непростом решении с моральной точки зрения, но полезном для защиты Украины: