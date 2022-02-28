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Факти / Україна

Україна заслужила бути членом Євросоюзу: звернення Зеленського

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський на п’ятий день війни з РФ звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою.

– Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями, і головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що це можливо, – наголосив глава держави.

За його словами, Україна вдячна Європі за постачання оборонної зброї, за те, що закрила небо для всіх російських літаків, а глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв’язків з російськими компаніями.

Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти – яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, вчителям, підприємцям та всім іншим. Для чого? – звернувся Зеленський також до росіян.

Він нагадав про вже кілька тисяч вбитих російських солдатів і закликав не вірити своїм командирам, кидати техніку і повертатися до себе в РФ.

Зеленський повідомив про непросте рішення з моральної точки зору, але корисне для захисту України:

– В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона.

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Фото: Офіс президента

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