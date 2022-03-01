ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

В Украину прибыли станции спутниковой связи Starlink от Илона Маска

Людмила Богданова редактор ленты
Starlink (Старлінк) в Україні

Спутниковая связь Starlink от компании Илона Маска прибыла в Украину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину!

Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах! – написал глава Минцифры.

Михаил Федоров обратился к одному из самых богатых бизнесменов мира Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету Starlink 26 февраля.

Вскоре Маск сообщил, что терминалы Starlink уже направляются в Украину.

Дополняется…

 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка