Спутниковая связь Starlink от компании Илона Маска прибыла в Украину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах! – написал глава Минцифры.

Михаил Федоров обратился к одному из самых богатых бизнесменов мира Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету Starlink 26 февраля.

Вскоре Маск сообщил, что терминалы Starlink уже направляются в Украину.

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