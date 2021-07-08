$100 в месяц за интернет: что известно о Starlink и стоит ли покупать в Украине

Безлимитный и сверхскоростной интернет в любой точке мира — проект Илона Маска Starlink активно развивается и на орбите уже находится 1800 спутников этой системы. Система может дать доступ к сети там, где она ограничена или вовсе недоступна.

— Однако эти спутники не должны засорять орбиту. Они находятся достаточно низко над Землей, и если с ними что-то идет не по плану — они падают на землю или сгорают в атмосфере. Это позволит избежать накопления космического мусора, — сообщил популяризатор науки Сергей Железников.

За использование спутникового интернета придется платить до $100 в месяц.

А для того, чтобы подключиться к его раздаче, необходимо всегда иметь при себе специальную аппаратуру стоимостью в $500. Учитывая, что за месяц пользования интернетом украинцам придется платить более 2,5 тыс. грн — возникает вопрос: для чего приплачивать, если современные провайдеры предоставляют услуги в десять дешевле?

— С одной стороны, жители Украины действительно смогут получить доступ к спутникам Starlink и пользоваться интернетом на высокой скорости, с другой стороны — маловероятно, что он станет прямым конкурентом тем интернет-провайдерам, которые уже существуют в Украине. Скорее всего, Starlink пригодится людям, которым нужна мобильность и доступ к интернету в удаленных уголках нашей страны, — дополнил основатель компании Spacebit Павел Танасюк.

То есть фактически, подключившись к интернету от Starlink можно будет свободно листать ленту Facebook хоть на Говерле или в любом отдаленном поселке. К тому же Маск пообещал, что со временем цена за пользование его интернетом будет существенно уменьшаться. А если украинцы таки перейдут на услуги Starlink — это повлияет даже на нашу экономику.

— С проникновением интернета растет и валовый национальный продукт. Сетью интернет покрыто практически все население и бизнес, но Starlink добавит еще пару процентов к покрытию, и это позволит ускорить прогресс для тех территорий без какой-либо связи. Это позволит создавать сервисы более простым способом, — сообщил Александр Ольшанский.

Однако для того, чтобы интернет Starlink работал действительно везде, Маску придется получить разрешение каждой страны. Будет сложно договориться с теми государствами, которые жестко ограничивают доступ к мировой информации своим гражданам, например с Китаем. Но даже при таких препятствиях — доступный сверхскоростной интернет по всему миру — это лишь вопрос времени.

Starlink — это глобальная спутниковая система от компании SpaceX. Она предназначена для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.

На сегодняшний день SpaceX успешно отправила на орбиту 1 735 спутников Starlink из запланированных 12 тыс.

На территории Украины эта система может заработать уже в 2022 году.

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