Супутниковий зв’язок Starlink від компанії Ілона Маска прибув в Україну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах! – написав очільник Мінцифри.

Михайло Федоров звернувся до одного з найбагатших бізнесменів світу Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету Starlink 26 лютого.

Незабаром Маск повідомив, що термінали Starlink вже прямують до України.

Проект Starlink створила компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки супутниковій системі можна отримати доступ до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Особливість Starlink у тому, що він не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Він більш стійкий до цензури та кібератак, тому в умовах війни потрібен Україні.

Як підключити Starlink в Україні, читайте у нашому матеріалі.

Фото: Михайло Федоров