Поддержка Сумщины – это мир в Украине: глава Сумской ОГА призвал оказать помощь области

Глава Сумской государственной администрации Дмитрий Живицкий призвал ВСУ и международных партнеров Украины предоставить оружие и технику для обороны области.

По его словам, если сейчас не побороть врага в Сумской области, то он пойдет на Киев.

— Я впервые за 6 дней войны в Украине и на Сумщине обращаюсь не к жителям Сумской области, а к руководству Вооруженных Сил Украины, к Министру обороны Украины, я обращаюсь ко всему цивилизованному миру, к Президенту каждой страны, которая считает себя демократической, я обращаюсь ко всем, кому небезразлично будущее Украины, Европы, всего мира, – начал Дмитрий Живицкий.

Он заявил, что в настоящее время в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у ​​нас в Украине.

По его словам, был обстрелян город Ахтырка, который теперь почти наполовину разрушен.

– Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и с автоматами в руках с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники, — сказал председатель Сумской ОГА.

Он сообщил, что прямо сейчас на территорию Сумской области заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков.

– Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие на Сумщине, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира, – сказал Дмитрий Живицкий.

Он обратился с требованием обеспечить Сумскую область ударами Байракторов и работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами.

– Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита – бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Javelin, NLAW, любые противотанковые реактивные системы, — сказал Дмитрий Живицкий.

Он заявил, что территориальная оборона Сумщины имеет плохое снаряжение, но защищает более миллиона жителей области. Поэтому им нужна помощь, чтобы оставить область мирной, независимой и способной удерживать оборону.

— Мы сегодня благодаря нашей героической терробороне держим, жжем, уничтожаем отправляем обратно в Россию врага. Сегодня колонна развернулась и пошла назад, – сказал он.

Он заявил, что сегодня Сумщину и каждого жителя области – от новорожденного и маленького ребенка до старого человека – защищает НАТО.

– И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ахуенная Территориальная Оборона… И поверьте, если будет поддержана Сумщина, то будет мир в Украине, будет мир в Европе и будет мир в мире, – резюмировал он.

Напомним, 1 марта под Сумами состоялся первый обмен пленными. Пятерых украинцев совместными силами удалось обменять на одного офицера-агрессора, уроженца Омска.

Фото: ВСУ