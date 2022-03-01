Пятеро украинцев на одного оккупанта: под Сумами состоялся первый обмен пленными

В Сумской области прошел первый обмен пленными. Пятерых украинцев совместными силами удалось обменять на одного офицера-агрессора, уроженца Омска.

Информацию вместе с видеоподтверждением обнародовал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Первый обмен пленными на Сумщине состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции, — говорится в сообщении.

Список украинских защитников из терробороны, освобожденных из плена агрессора: