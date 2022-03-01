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Факты / Украина

Пятеро украинцев на одного оккупанта: под Сумами состоялся первый обмен пленными

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пятеро украинцев на одного оккупанта: под Сумами состоялся первый обмен пленными

В Сумской области прошел первый обмен пленными. Пятерых украинцев совместными силами удалось обменять на одного офицера-агрессора, уроженца Омска.

Информацию вместе с видеоподтверждением обнародовал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Первый обмен пленными на Сумщине состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции, — говорится в сообщении.

Список украинских защитников из терробороны, освобожденных из плена агрессора:

  1. Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, Тростянец.
  2. Позняк Валерий Семенович, 1965 года, Ворожба Белопольского района.
  3. Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.
  4. Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
  5. Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

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