Підтримка Сумщини – це мир в Україні: голова Сумської ОДА закликав надати допомогу області

Голова Сумської державної адміністрації Дмитро Живицький закликав ЗСУ та міжнародних партнерів України надати зброю та техніку задля оборони області.

За його словами, якщо зараз не побороти ворога на Сумщині, то він піде на Київ.

– Я вперше за 6 днів війни в Україні і на Сумщині звертаюсь не до мешканців Сумської області, а до керівництва Збройних Сил України, до Міністра оборони України, я звертаюсь до всього цивілізованого світу, до Президента кожної країни, яка вважає себе демократичною, я звертаюсь до всіх, кому небайдуже майбутнє України, Європи, всього світу, – почав Дмитро Живицький.

Він заявив, що наразі на Сумщину зайшло вже понад десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні.

За його словами, було обстріляно місто Охтирка, яке тепер майже на половину зруйноване.

– Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти, голими руками та лише з автоматами в руках з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки, – сказав голова Сумської ОДА.

Він повідомив, що прямо зараз на територію Сумської області заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників.

– Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу, – сказав Дмитро Живицький.

Він звернувся з вимогою забезпечити Сумську область ударами Байрактарів та роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами.

– Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Javelin, Nlaw, будь-які протитанкові реактивні системи, – сказав Дмитро Живицький.

Він заявив, що територіальна оборона Сумщини має погане спорядження, але захищає понад мільйон мешканців області. Тому їм потрібна допомога, щоб залишити область мирною, незалежною і такою, що може утримувати оборону.

– Ми сьогодні завдяки нашій героїчній теробороні тримаємо, палимо, знищуємо відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад, – сказав він.

Він заявив, що сьогодні Сумщину і кожного мешканця області – від новонародженої та маленької дитини до старої людини − захищає НАТО.

– І НАТО − це не блок НАТО, це Наша Ахуєнна Територіальна Оборона… І повірте, якщо буде підтримана Сумщина, то буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир у світі, – резюмував він.

Нагадаємо, 1 березня під Сумами відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох українців спільними силами вдалося обміняти на одного офіцера-агресора, уродженця Омська.

Фото: ЗСУ