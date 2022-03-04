В Украину доставят ​​очередную партию станций спутникового интернета Starlink с измененными параметрами для работы на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Ожидаем в ближайшее время новую партию Starlink, а пока Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя, – рассказал Федоров.

Кроме этого, инженеры компании включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства.

Напомним, что первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 28 февраля 2022 года.

Проект Starlink создала компания SpaceX Илона Маска. Благодаря спутниковой системе можно получить доступ к интернету в труднодоступных уголках Земли.

Особенность Starlink состоит в том, что он не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, поэтому его нельзя легко отключить. Он более устойчив к цензуре и кибератакам, поэтому в условиях войны нужен Украине.

Как подключить Starlink к Украине — читайте в нашем материале.