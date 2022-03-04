В Україну доставлять чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink зі зміненими параметрами для роботи на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Чекаємо найближчим часом на нову партію Starlink, а поки що Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було підживлювати від автомобільного прикурювача, – розповів Федоров.

Крім цього, інженери компанії увімкнули мобільний роумінг, щоб фазовані антенні грати могли підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

Нагадаємо, що перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 28 лютого 2022 року.

Проєкт Starlink створила компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки супутниковій системі можна отримати доступ до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Особливість Starlink у тому, що він не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Він більш стійкий до цензури та кібератак, тому в умовах війни потрібен Україні.

Як підключити Starlink в Україні, читайте у нашому матеріалі.