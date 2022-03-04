ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Можна підживлювати від авто: в Україну доставлять чергову партію обладнання Starlink

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Starlink (Старлінк) в Україні

В Україну доставлять чергову партію станцій супутникового інтернету Starlink зі зміненими параметрами для роботи на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Чекаємо найближчим часом на нову партію Starlink, а поки що Ілон Маск відреагував на наше прохання. Команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було підживлювати від автомобільного прикурювача, – розповів Федоров.

Крім цього, інженери компанії увімкнули мобільний роумінг, щоб фазовані антенні грати могли підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

Нагадаємо, що перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 28 лютого 2022 року.

Проєкт Starlink створила компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки супутниковій системі можна отримати доступ до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Особливість Starlink у тому, що він не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Він більш стійкий до цензури та кібератак, тому в умовах війни потрібен Україні.

Як підключити Starlink в Україні, читайте у нашому матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка