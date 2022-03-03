Песков, Ротенберг, Пригожин: США ввели новые санкции против олигархов из РФ

В связи с продолжающейся войной Российской Федерации против Украины США решили ввести новые санкции против российских олигархов. Под них, в частности, попал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также приближенные главы Кремля Аркадий Ротенберг и Евгений Пригожин с семьями.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома 3 марта.

Уточняется, что под санкциями оказались лица и компании, которые поставляют ресурсы для вторжения РФ в Украину, обогащаются за счет средств россиян и продвигают своих близких на топ-должности.

Они вместе с членами их семей будут отключены от финансовой системы США, их американские активы – заморожены, имущество – заблокировано для использования.

– Министерство финансов поделится финансовой разведкой и другими доказательствами, если это необходимо, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и ареста активов, – говорится в сообщении.

Среди людей, попавших под санкции, также оказался один из самых богатых людей России Алишер Усманов, чья собственность будет заблокирована для использования в США и гражданами Штатов, включая его суперъяхту, захваченную Германией, и частный самолет – один из крупнейших в России.

Всего Белый дом вводит визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей.

Среди опубликованных в списке оказались:

Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по элитной недвижимости),

Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис),

Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел и Игорь, и дочь Лилия),

Сергей Чемезов (жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия),

Игорь Шувалов (его пять компаний, жена Ольга, сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания),

Евгений Пригожин (его три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел),

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина,

Алишер Усманов (его суперъяхта, одна из крупнейших в мире и только что захваченная нашим союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).

Дополнительно санкции вводят против семи организаций, которые занимаются пропагандой: это Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания Одна Родина, Ритм Евразии и Журнал Камертон; SouthFront; SDN InfoRos; Новый восточный прогноз; Восточный обзор; United World International и Geopolitical.

США планируют определить 26 человек из РФ и Украины, которые играют ключевую роль в организациях, позволяющих правительству РФ распространять дезинформацию и оправдывать деятельность Москвы.