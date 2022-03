Ракетные установки, гранаты и финансирование: Канада утвердила новую помощь Украине

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что ее страна отправит в Украину новую помощь – летальную и финансовую.

По ее данным, речь идет о 4500 ракетных установок М72, 7500 ручных гранат, а также – финансировании помощи для украинских военных по отслеживанию перемещения российских войск с помощью современных спутниковых снимков.

ИноСМИ пишут, что Оттава предлагает $1 млн на приобретение оборудования для спутниковых снимков с высоким разрешением.

We are leaving no stone unturned in our military aid for Ukraine.

Today’s announcement:

➡️ Up to 4500 M72 rocket launchers

➡️ Up to 7500 hand grenades

➡️ Funding to help Ukraine’s military track Russian force movements via modern satellite imagery pic.twitter.com/MUdCjkSx09

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 3, 2022