Пєсков, Ротенберг, Пригожин: США ввели нові санкції проти олігархів із РФ

У зв’язку з війною Російської Федерації, що триває, проти України США вирішили ввести нові санкції проти російських олігархів. Під них, зокрема, потрапив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, а також наближені глави Кремля Аркадій Ротенберг та Євген Пригожин із сім’ями.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Білого Дому 3 березня.

Уточнюється, що під санкціями опинилися особи та компанії, які постачають ресурси для вторгнення РФ в Україну, збагачуються за рахунок коштів росіян та просувають своїх близьких на топ-посади.

Вони разом із членами їхніх сімей будуть відключені від фінансової системи США, їхні американські активи – заморожені, майно – заблоковано для використання.

– Міністерство фінансів поділиться фінансовою розвідкою та іншими доказами, якщо це необхідно, з Міністерством юстиції для підтримки кримінального переслідування та арешту активів, – йдеться у повідомленні.

Серед людей, які потрапили під санкції, також виявився один із найбагатших людей Росії Алішер Усманов, чия власність буде заблокована для використання в США та громадянами Штатів, включаючи його суперяхту, захоплену Німеччиною, та приватний літак – один із найбільших у Росії.

Загалом Білий дім запроваджує візові обмеження для 19 олігархів та 47 членів їхніх сімей.

Серед опублікованих у списку опинились:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії з елітної нерухомості)

Борис Ротенберг (його дружина Карина та його сини Роман і Борис),

Аркадій Ротенберг (його сини Павло та Ігор та дочка Лілія),

Сергій Чемезов (дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія),

Ігор Шувалов (його п’ять компаній, його дружина Ольга, його син Євген і його компанія і літак, і його дочка Марія і її компанія),

Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло),

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Путіна,

Алішер Усманов (його суперяхта, одна з найбільших у світі і щойно захоплена нашим союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії).

Додатково санкції вводять проти семи організацій, які займаються пропагандою: це Фонд стратегічної культури SDN та пов’язані з ним видання Одна Батьківщина, Рітм Євразії та Журнал Камертон; SouthFront; SDN InfoRos; Новий східний прогноз; Східний огляд; United World International; і геополітичні.

США планують визначити 26 осіб із РФ та України, які відіграють ключову роль в організаціях, що дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію та виправдовувати діяльність Москви.