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Факты / Украина

Три самолета и два вертолета: вражеская авиация продолжает нести потери

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українська авіація фото

В течение предыдущих суток украинские силы сбили три самолета и два вертолета российских вооруженных сил. Об этом в ночь на 3 марта заявило Министерство обороны Украины.

– 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, – говорилось в ночном строительстве.

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Ранее в своем ночном обращении к гражданам Зеленский заявил, что враг потерял уже до 9 тыс. живой силы.

Также украинский лидер отметил, что россиянам своих 200-х и 300-х приходится забирать вертолетами. Более того, чаще всего это юноши 19-ти, 20-ти лет.

Фото: Минобороны

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