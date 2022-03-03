В течение предыдущих суток украинские силы сбили три самолета и два вертолета российских вооруженных сил. Об этом в ночь на 3 марта заявило Министерство обороны Украины.

– 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, – говорилось в ночном строительстве.

Ранее в своем ночном обращении к гражданам Зеленский заявил, что враг потерял уже до 9 тыс. живой силы.

Также украинский лидер отметил, что россиянам своих 200-х и 300-х приходится забирать вертолетами. Более того, чаще всего это юноши 19-ти, 20-ти лет.