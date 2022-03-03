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Факты / Украина / Общество

Их больше, но они убегают: Зеленский о ситуации по вторжению РФ в Украину

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по поводу вторжения РФ в Украину. В своей речи он отметил, что восхищается земляками. По его словам, враг уже потерял до 9 тысяч живой силы.

— Мы народ, который через неделю сломал планы врага. Он их строил годами. Подло и с ненавистью к нашей стране, нашим людям, к любым людям, имеющим свободу и сердце. Но мы остановили их и бьем. Простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно. И они говорят одно: что не знают для чего здесь. Несмотря на то, что их в десяток раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше оккупантов убегает от нас в Россию, — отметил президент.

Президент отметил, что восхищается украинцами, бросающимися с голыми руками против захватчиков.

– Но украинцы бьют врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других сел и городов Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все. Перекрывая дороги. Они выходят к вражеской технике. Это крайне опасно, но как это мужественно, – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что за одну неделю войны в Украине погибли 9 тыс. россиян.

 

 

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