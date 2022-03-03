Впродовж попередньої доби українські сили збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил. Про це ночі 3 березня заявило Міністерство оборони України.

– 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях, – йшлося у нічному зведенні.

Раніше у своєму нічному зверненні до громадян Зеленський заявив, що ворог вже втратив до 9 тис. живої сили.

Також український лідер зазначив, що росіянам своїх 200-х та 300-х доводиться забирати гвинтокрилами. Ба більше, найчастіше це юнаки 19-ти, 20-ти років.