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Факти / Україна

Три літаки та два вертольоти: ворожа авіація продовжує зазнавати втрат

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українська авіація фото

Впродовж попередньої доби українські сили збили три літаки і два вертольоти російських збройних сил. Про це ночі 3 березня заявило Міністерство оборони України.

– 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях, – йшлося у нічному зведенні.

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Раніше у своєму нічному зверненні до громадян Зеленський заявив, що ворог вже втратив до 9 тис. живої сили.

Також український лідер зазначив, що росіянам своїх 200-х та 300-х доводиться забирати гвинтокрилами. Ба більше, найчастіше це юнаки 19-ти, 20-ти років.

Фото: Міноборони

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