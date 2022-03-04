Porsche и BMW закрывают заводы без запчастей из Украины

Porsche и BMW объявили о закрытии заводов в Европе из-за нехватки запчастей из Украины в результате нападения РФ.

Украина является ключевым производителем жгутов, удерживающих электронные кабели в автомобиле. В течение последней недели заводы в стране были закрыты.

Porsche закрывает завод в Лейпциге до конца следующей недели, заявил в среду Volkswagen Group. Накануне во вторник вечером автопроизводитель BMW заявил, что несколько заводов, в том числе завод Mini в Великобритании, будут вынуждены закрыться.

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VW, владеющий Porsche, уже закрыл два завода в Европе и предупредил о дальнейших сокращениях из-за дефицита запчастей. Поскольку поток комплектующих из Украины прекращается, автопроизводители ищут способы поддержания своих европейских мощностей. Заводы в Восточной Европе и Северной Африке, производящие такие компоненты, автомобильным заводам нужно время, чтобы их получить.