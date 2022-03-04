Porsche та BMW оголосили про закриття заводів у Європі через брак запчастин з України внаслідок нападу РФ.

Україна є ключовим виробником джгутів, які сполучають електронні кабелі в автомобілі. Протягом останнього тижня заводи у країні були закриті.

Porsche закриває завод у Лейпцигу до кінця наступного тижня, заявив у середу Volkswagen Group. Напередодні у вівторок увечері автовиробник BMW заявив, що кілька заводів, у тому числі завод Mini у Великій Британії, будуть змушені закритися.

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Volkswagen, який володіє Porsche, вже закрив два заводи в Європі та попередив про подальші скорочення через дефіцит запчастин. Оскільки потік комплектуючих з України припиняється, автовиробники шукають способів підтримки своїх європейських потужностей. Заводи у Східній Європі та Північній Африці, що виробляють такі компоненти, автомобільним заводам потрібен час, щоб їх отримати.