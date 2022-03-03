Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений.

В это тяжелое для страны время мы, ООО Пежо Ситроен Украина и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, должны внести свой вклад в борьбу с агрессором и

поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности.

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Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО Пежо

Ситроен Украина.

Действие программы распространяется на все автомобили, находящиеся в государственной и коммунальной собственности:

служба национальной полиции;

скорая медицинская помощь;

аварийные службы;

коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование

инфраструктуры и т.д.

Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ,

необходимые для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства. На складах

дилерских центров и на импортерском складе находится достаточное количество запасных

частей для обеспечения полного объема ремонтных работ.

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Приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться

автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

На фото ниже вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. А также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных

структур, ведь мобильность наших спасателей – наш приоритет!