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Факты / Украина

Автосервисы начали бесплатно обслуживать автомобили государственных и коммунальных структур

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Автосервисы начали бесплатно обслуживать автомобили государственных и коммунальных структур

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений.

В это тяжелое для страны время мы, ООО Пежо Ситроен Украина и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, должны внести свой вклад в борьбу с агрессором и
поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности.

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Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО Пежо
Ситроен Украина.

Действие программы распространяется на все автомобили, находящиеся в государственной и коммунальной собственности:

  • служба национальной полиции;
  • скорая медицинская помощь;
  • аварийные службы;
  • коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование
    инфраструктуры и т.д.

Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ,
необходимые для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства. На складах
дилерских центров и на импортерском складе находится достаточное количество запасных
частей для обеспечения полного объема ремонтных работ.

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Приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться
автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

На фото ниже вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. А также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных
структур, ведь мобильность наших спасателей – наш приоритет!

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