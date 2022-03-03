Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание автомобилей государственных и коммунальных учреждений.
В это тяжелое для страны время мы, ООО Пежо Ситроен Украина и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, должны внести свой вклад в борьбу с агрессором и
поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна: обеспечение мобильности.
Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО Пежо
Ситроен Украина.
Действие программы распространяется на все автомобили, находящиеся в государственной и коммунальной собственности:
- служба национальной полиции;
- скорая медицинская помощь;
- аварийные службы;
- коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование
инфраструктуры и т.д.
Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ,
необходимые для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства. На складах
дилерских центров и на импортерском складе находится достаточное количество запасных
частей для обеспечения полного объема ремонтных работ.
Приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться
автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.
На фото ниже вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. А также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.
Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных
структур, ведь мобильность наших спасателей – наш приоритет!