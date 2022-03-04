ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Совет ООН учредил комиссию по расследованию военных преступлений РФ – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Совет ООН учредил комиссию по расследованию военных преступлений РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал учреждение Советом ООН комиссии по расследованию военных преступлений Российской Федерации в Украине.

– Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны, – подчеркнул президент в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Напомним, по данным ОП, с момента полномасштабного вторжения российских войск ситуация в Украине остается контролируемой. Враг предпринимает попытки продвижения по некоторым направлениям, но их немного.

Читайте
Пожар на Запорожской АЭС и удар по школе в Житомире: что происходит на девятые сутки войны в Украине (онлайн)

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка