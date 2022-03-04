Совет ООН учредил комиссию по расследованию военных преступлений РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал учреждение Советом ООН комиссии по расследованию военных преступлений Российской Федерации в Украине.

– Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны, – подчеркнул президент в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Напомним, по данным ОП, с момента полномасштабного вторжения российских войск ситуация в Украине остается контролируемой. Враг предпринимает попытки продвижения по некоторым направлениям, но их немного.