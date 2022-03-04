Рада ООН заснувала комісію з розслідування військових злочинів РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав заснування Радою ООН комісії з розслідування військових злочинів Російської Федерації в Україні.

– Вітаю започаткування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських військових злочинів проти українців. Докази будуть документовані для використання у міжнародних судах. Російські військові злочинці будуть покарані, – наголосив президент у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Нагадаємо, за даними ОП, з моменту повномасштабного вторгнення російських військ ситуація в Україні залишається контрольованою. Ворог робить спроби просування за деякими напрямками, але їх небагато.