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Факты / Украина

В Харькове снова раздаются взрывы

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріли в Харкові

На утро 6 марта жители Харькова сообщают о звуках залпов и взрывов.

Людей просят оставаться в укрытиях.

В местных пабликах публикуют видео, как после ночной бомбардировки пылает многоэтажка на улице Северной.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, только по состоянию на 17.00 5 марта, в результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов.

Во всех зданиях после авиаударов загорелись квартиры на верхних этажах.

Информация о пострадавших уточняется.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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