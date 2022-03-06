На утро 6 марта жители Харькова сообщают о звуках залпов и взрывов.
Людей просят оставаться в укрытиях.
В местных пабликах публикуют видео, как после ночной бомбардировки пылает многоэтажка на улице Северной.
По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, только по состоянию на 17.00 5 марта, в результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в Харькове предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов.
Во всех зданиях после авиаударов загорелись квартиры на верхних этажах.
Информация о пострадавших уточняется.
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