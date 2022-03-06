Станом на ранок 6 березня жителі Харкова повідомляють про звуки залпів та вибухів.

Людей просять залишатись в укриттях.

У місцевих пабліках публікують відео, як після нічного бомбардування палає багатоповерхівка на вулиці Північній.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, лише станом на 17.00 5 березня, внаслідок авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка в Харкові попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків.

В усіх будівлях після авіаударів загорілися квартири на верхніх поверхах.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.