У РФ на мітингах проти війни в Україні затримали кілька тисяч людей

У Росії на мітингах проти воєнних дій Кремля в Україні станом на вечір 6 березня затримали кілька тисяч людей.

Зокрема, за даними незалежного правозахисного медіапроекту, присвяченого політичним переслідуванням у Росії, ОВС-Інфо, йдеться щонайменше про 4 359 людей.

Там зазначають, що це більше, ніж на минулорічній акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, хоча затримані на той момент 3400 людей визнавали рекордною кількістю за останні 10 років.

– Станом на 19.40 (мск) 6 березня затримано вже понад 4359 людей у ​​56 містах, – зазначили у виданні.

При цьому ОВС-Інфо наголошує, що у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж у опублікованих списках, оскільки цей проект публікує лише імена тих людей, про яких їм достовірно відомо, чиї імена вони мають право публікувати.

Згідно з цими даними, найбільше людей затримали в Москві – щонайменше 1629 особи, на другому місці Санкт-Петербург – 1173 особи, далі йдуть Новосибірськ (272), Єкатеринбург (215), Тюмень (124) та Перм (91).

Водночас МВС Росії станом на 17.30 нарахувало близько 2500 тис. затриманих, там також повідомляють, що більшість людей затримали у Москві та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, під час яких затримують мітингувальників. Фіксували випадки, коли поліція РФ валила людей на землю та били їх ногами.

Росія напала на Україну вночі 24 лютого Війська РФ за вказівкою російського президента Володимира Путіна масово обстрілюють мирні житлові квартали практично по всій українській території.

Водночас РФ блокує доступ до достовірної інформації для своїх громадян: українські сайти, які публікують фото та відео про вбитих та полонених в Україні, російських військових блокуються.

Російські ЗМІ, тим часом, транслюють пропаганду про те, що в Україні перебувають “нацисти, фашисти та наркомани”.

До цього Роскомнагляд зажадав у Дощу, Нової газети, Медіазони та інших видань видалити матеріали, в яких так звана спецоперація Кремля прямо називається нападом, вторгненням та війною Росії проти України.