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Факты / Украина

Украина временно остановила экспорт ряда продуктов питания

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина временно остановила экспорт ряда продуктов питания

Правительство Украины ввело нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию в 2022 году. Как сообщается, речь идет о мясе, соли, пригодной для употребления людьми, сахаре, гречке, ржи, просе, овсе. 

Об этом сказано в постановлении №207 от 5 марта, которое опубликовали в воскресенье, 6 марта.

Так, в постановление о перечне товаров, чей импорт и экспорт подлежит лицензированию, а также в перечне квот на 2022 год от 29 декабря 2021 года, введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота, а также его замороженного мяса.

В список вошло “мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов: мясо крупного рогатого скота” (код по УКТВЭД 021020).

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что украинское правительство решило ограничить экспорт ряда социально-важных товаров, а также сырья, из которого они производятся.

Но тогда он не уточнил, о каких товарных группах идет речь.

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