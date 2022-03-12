Сейчас, в условиях военного положения украинцев могут уволить или отправить в отпуск за свой счет. Законно ли это?

– Ни в условиях мирного времени, ни в условиях военного положения – никто не имеет права работников увольнять или заставлять писать заявления на увольнение или отпуск, – говорит корпоративный юрист Виталий Дацюк.

Имеются основания, предусмотренные законодательством. Совет работникам: не соглашаться писать следующие заявления.

Если работодатель увольняет работника по мотивам, что “у нас военное положение“, и компания не может обеспечить человека работой и заработной платой, и если это без оснований, предусмотренных Кодексом законов о труде, то увольнение будет рассматриваться как уголовное правонарушение.

Согласно Уголовному кодексу, это статья 172 – грубое нарушение законодательства о труде.

Совет работникам, если их все-таки уволили. Дождитесь, когда ситуация нормализуется. После этого уже будете жаловаться в соответствующие органы.

Мобилизация

— Если работник мобилизуется, его не имеют права увольнять, за ним сохраняется среднемесячный расчет, ему должны выплачивать заработную плату. Будет ли это компенсироваться от государства — пока неясно, но должно было бы компенсироваться, — говорит руководитель консалтинговой компании UDC Юрий Балога.

Работодатель не может заставить писать заявление на увольнение, потому что не хочет платить налоги за работника. Требуется основание для увольнения: с согласия сторон, по собственному желанию, или по соответствующим статьям Кодекса законов о труде.

Работодатель не имеет права принудительно отправить работника в отпуск за свой счет во время военного положения. А уволить можно в связи с сокращением штата.

Отпуск во время военного положения

— В законодательстве о труде нет никаких запретов на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику по его заявлению, — объясняет первый заместитель начальника управления Гоструда в Закарпатской области Василий Грицик. — Есть определенные ограничения в связи с Указом Президента О введении военного положения в Украине.

Этим указом предусмотрено ограничение определенных прав, определенных Конституцией Украины в статьях 42, 43, 44. Но статья 45 здесь не предусмотрена и, в принципе, за работниками остается право на ежегодный отпуск.

На госслужбе этот вопрос решается руководителем. Все зависит от того, какие обязанности возложены на того или иного государственного служащего, должно быть обязательное согласие.

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Если работодатель не возражает и работник (во время военного положения) не выполняет какую-либо важную функцию, необходимую для обеспечения деятельности того или иного государственного органа, он может уйти в отпуск.

В отпуск без сохранения заработной платы работник может уйти только по своему заявлению.

В частном бизнесе сейчас рекомендуется работодателям использовать все правовые механизмы, чтобы сохранить за работником его место работы.