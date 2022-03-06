Україна тимчасово зупинила експорт низки продуктів харчування

Уряд України запровадив нульові квоти на експорт низки товарів, що підлягають ліцензуванню у 2022 році. Як повідомляється, йдеться про м’ясо, сіль, придатну для вживання людьми, цукор, гречку, жито, просо, вівсо.

Про це сказано в ухвалі №207 від 5 березня, яку опублікували в неділю, 6 березня.

Так, у постанову про перелік товарів, чий імпорт та експорт підлягає ліцензуванню, а також у переліку квот на 2022 рік від 29 грудня 2021 року, запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби, а також її замороженого м’яса.

До списку увійшло “м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’ясо великої рогатої худоби” (код за УКТЗЕД 021020).

До цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що український уряд вирішив обмежити експорт низки соціально-важливих товарів, а також сировини, з якої вони виробляються.

Але тоді він не уточнив, про які товарні групи йдеться.