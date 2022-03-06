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Факти / Україна

Україна тимчасово зупинила експорт низки продуктів харчування

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна тимчасово зупинила експорт низки продуктів харчування

Уряд України запровадив нульові квоти на експорт низки товарів, що підлягають ліцензуванню у 2022 році. Як повідомляється, йдеться про м’ясо, сіль, придатну для вживання людьми, цукор, гречку, жито, просо, вівсо.

Про це сказано в ухвалі №207 від 5 березня, яку опублікували в неділю, 6 березня.

Так, у постанову про перелік товарів, чий імпорт та експорт підлягає ліцензуванню, а також у переліку квот на 2022 рік від 29 грудня 2021 року, запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби, а також її замороженого м’яса.

До списку увійшло “м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’ясо великої рогатої худоби” (код за УКТЗЕД 021020).

До цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що український уряд вирішив обмежити експорт низки соціально-важливих товарів, а також сировини, з якої вони виробляються.

Але тоді він не уточнив, про які товарні групи йдеться.

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