Общие боевые потери России с момента ее вторжения в Украину, 24 февраля, по состоянию на 6 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек личного состава.

Такие данные обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские захватчики уже лишились 285 танков, 985 боевых бронированных машин и 109 артиллерийских систем.

Другие потери агрессора:

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 21;

самолеты – 44;

вертолеты – 48;

автомобильная техника – 447;

легкие скоростные катера – 2;

цистерны – 60;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе заверили, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Между тем враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников “русского мира”. В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Только 5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставили более 650 раненых представителей российских войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест захватчиков, которые получили незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимают в медицинское учреждение.

После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий как “пушечное мясо”.

Также известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.