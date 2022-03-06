Общие боевые потери России с момента ее вторжения в Украину, 24 февраля, по состоянию на 6 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек личного состава.
Такие данные обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские захватчики уже лишились 285 танков, 985 боевых бронированных машин и 109 артиллерийских систем.
Другие потери агрессора:
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 21;
- самолеты – 44;
- вертолеты – 48;
- автомобильная техника – 447;
- легкие скоростные катера – 2;
- цистерны – 60;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
В Генштабе заверили, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Между тем враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников “русского мира”. В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
Только 5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставили более 650 раненых представителей российских войск. Большая часть – с попаснянского направления.
Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест захватчиков, которые получили незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимают в медицинское учреждение.
После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий как “пушечное мясо”.
Также известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.