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Факти / Україна

Втрати Росії за десять днів війни проти України перевищили 11 тис. осіб – Генштаб

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Втрати Росії за десять днів війни проти України перевищили 11 тис. осіб – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з моменту її вторгнення в Україну, 24 лютого, станом на 6 березня орієнтовно становлять понад 11 тис. осіб особового складу.

Такі дані оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил України. Крім того, російські загарбники вже втратили 285 танків, 985 бойових броньованих машин і 109 артилерійських систем.

Інші втрати агресора:

  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 21;
  • літаки – 44;
  • гелікоптери – 48;
  • автомобільна техніка – 447;
  • легкі швидкісні катери – 2;
  • цистерни – 60;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 4.

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі запевнили, що українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Тим часом ворог, попри значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників “русского міра”. Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Тільки 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук. Через відсутність в лікарні вільних місць загарбників, які дістали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймають до медичного закладу.

Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій як “гармате м’ясо”.

Також відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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